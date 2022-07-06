自2020年中印發生邊境衝突之後，雙方關係一度緊張，在印度的陸企不時傳出遭到調查與施壓。最新的矛頭指向大陸手機大廠vivo，該公司及相關企業於印度的44個地點遭突擊搜查，印度稱正在調查vivo是否從事洗錢活動。

據陸媒《環球時報》引述印度新德里電視台報導，印度執法局5日在全國44個地點突擊搜查大陸手機廠商vivo及其他相關公司，表示要調查其是否從事洗錢活動。本次搜查地點分布於印度至少6個邦。

目前尚不清楚印度執法局展開此次洗錢調查所依據的上游犯罪是什麼，印度執法局也未公佈關於搜查行動的任何細節。據印度《經濟時報》報導，本案最早由印度中央調查局對vivo展開調查，隨後因涉嫌違反《防止洗錢法》由印度執法局接手調查。報導稱，該公司在一些地區的經銷商已接受執法部門的審查，因為印度政府稱發現該公司至少有兩名股東提交了偽造的文件與錯誤的地址。

大約兩個月前，印度企業事務部的文件即顯示，印度政府正在調查vivo等在印陸資企業可能存在的「不當財務行為」。報導還稱，印度政府早在今年4月就曾對vivo啟動了關於「所有權架構和財務報告方面是否存在重大違規行為」的調查，不過一直未披露有關調查的具體內容和結果。

針對本次搜查，vivo回應稱：「vivo正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有訊息。作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」

自2020年6月中印加勒萬河谷衝突發生後，雙方關係一度趨於緊張，在印度的大陸企業不時傳出遭到施壓。據報導，印度企業事務部今年5月已著手審查500多家在印陸企的帳目，除中興和vivo外，小米、OPPO、華為、阿里巴巴等在印設有營運單位的企業均在審查之列。