印度執法局5日在全國44個地點突擊搜查中國知名品牌手機廠商vivo及其他相關公司，並指稱其疑涉入洗錢活動。Vivo則在6日表示，正配合印度相關部門、提供所需資訊，並強調公司嚴格遵守當地所有法律法規。

香港信報6日援引印度媒體報導，目前尚不清楚印度執法局展開此次洗錢調查的依據，當局也未公布關於搜查行動的細節。媒體援引消息人士指出，最早是由印度中央調查局對vivo展開調查，隨後因涉嫌違反「防止洗錢法」由印度執法局接手調查。

目前vivo在查謨和克什米爾邦的經銷商稍早時候已在接受相關執法部門的審查，因為印度政府聲稱發現該公司至少有兩名股東提交偽造的文件與錯誤的地址。

報導稱，這次針對中企的搜查分布在印度比哈爾邦、賈坎德邦和旁遮普邦等地。印度政府部門早在今年4月就曾對vivo啟動關於「所有權架構和財務報告方面是否存在重大違規行為」的調查，但一直未披露有關調查的具體內容和結果。