台中市副市長令狐榮達表示，台中兒童疫苗施打涵蓋率穩定攀升，統計至昨（12日）為止，覆蓋率已經達到77.38％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局長曾梓展表示，有關兒童疫苗第二劑接種，目前台中市規劃除有醫療院所、校園施打，也將開設大型接種站接種。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布5至11歲兒童疫苗兩劑接種間隔縮短至4週至8週以上，台中市衛生局長曾梓展表示，有關兒童疫苗第二劑接種，目前台中市規劃除有醫療院所、校園施打，也將開設大型接種站採BNT、莫德納雙軌接種。

曾梓展在13日的中市疫情記者會中表示，中央經ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家會議，將兒童疫苗接種第一劑與第二劑的時間，從原先12周縮短到4到8周，台中市也著手規劃相關的接種作業，除可在合約醫療院所預約接種，也會媒合醫療院所做校園接種，另，也規劃大型接種站施打。

台中市副市長令狐榮達表示，台中兒童疫苗施打涵蓋率穩定攀升，統計至昨（12日）為止，兒童莫德納已施打3萬7200人、兒童BNT已施打11萬2923人，總共已施打15萬123人，覆蓋率已經達到77.38％。目前台中5至11歲幼兒接種完成率優於全國的72.5％，六都排名第三。