竹市針對符合施打資格者發送通知書，並開設三大疫苗施打站，長輩「收到通知就可來打」。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

竹市針對符合施打資格者發送通知書，並開設三大疫苗施打站，長輩「收到通知就可來打」。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市18日新增888名確診個案，今年以來累積5萬7693名確診個案，目前累積居家照護者為8380人、居家隔離者為2011人。

市府指出，有關5到11歲兒童第2劑疫苗注射事宜，本市自即日起已開放合約診所為5-11歲第1劑滿4週以上者施打第2劑疫苗，並規劃於7月4日至7月15日 ，開設兒童第2劑疫苗專案施打站，提供疫苗種類為7月4日、7月5日莫德納疫苗， 7月6日至7月15日皆施打兒童輝瑞（BNT）疫苗。

市府表示，為方便長輩施打第4劑疫苗，竹市疫苗站自下週一（6月20日）起到7月1日，將開設中正市場（中正路245號2樓）、體育館（公園路295號）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號），三大疫苗施打站，並針對符合施打資格者發送通知書，提醒長輩「收到通知就來打」。

施打站服務時間為週一至五上午8至11時、下午14至17時。施打疫苗種類每週一、三、五莫德納疫苗、每週二、四輝瑞疫苗。主要服務65歲以上及55歲以上原住民長輩，於第3劑注射滿五個月後施打第4劑，若尚未完成前3劑者亦可到站施打。現場皆為無障礙環境，並設有輪椅可供長輩使用，市府也貼心提供「疫苗計程車」及「復康巴士」接送服務，歡迎有需要民眾多加利用。

市府提醒，長輩到站施打記得攜帶身分證、健保卡及小黃卡；若三個月內曾經為確診者，建議於確診日滿三個月後逕向合約疫苗診所預約施打，以獲得最佳保護力。

衛生局表示，民眾染疫隔離後所關心隔離單開立問題，中央流行疫情指揮中心已持續優化相關資訊系統，呼籲確診民眾主動配合填寫確診個案自主回報疫調系統，填寫時應提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成。若仍未收到隔離單，亦可至數位新冠病毒健康證明系統申請補發。