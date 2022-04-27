台中市長盧秀燕傍晚開始進行居家隔離，晚間8點左右在自家錄製影片報平安。（翻攝畫面／謝瓊雲台中傳真）

台中市長盧秀燕27日傍晚起居隔 自錄視訊報平安

連台中市長盧秀燕也成為被匡列居隔對象，因26日接見的訪賓今日採檢PCR陽性確診，主動致電通知市長室，盧秀燕傍晚快篩陰性後，立即返回住所進行居家隔離。27日晚間她親自錄製視訊影片報平安，感謝各界關心，她現在很好；並說要藉此親自體驗一下居隔流程，了解市府還有哪邊可以做得更好。

盧秀燕27日下午3點主持台中市疫情指揮中心記者會後，16點30分接獲確診者主動致電通知，因26日星期二下午1點曾被盧秀燕接見，事後前往採檢，今天確診。新聞局長鄭照新、市府顧問黃國瑋也因陪同會見訪賓，雙雙成為接觸者。

盧秀燕表示，中央剛公布居隔3＋4新制，自己成為確診者的接觸者，就必須居家隔離，她在辦公室已經先行快篩，是陰性，很謝謝大家的關心，她已經回到家中進行居家隔離，剛好可以試試看，整個居隔新制的流程有沒有什麼問題。

盧秀燕說，目前台中市居家隔離、居家照護的人數，已有上萬人，非常多。因此她今晚也會自主匡列，主動至台中市府網站，填報提交線上疫調表單，方便主管單位去研判。她希望親自把3＋4流程走一遍，讓大家了解，自己也能知道還有什麼地方可以改進，做得更好。

台中市政府表示，依中央居隔新制，市長居家隔離期為4月27日至29日3天，從30日起將進行4天自主防疫，第7天快篩陰性後，5月4日起解除自主防疫。鄭照新、黃國瑋2人也在快篩陰性後，依中央規範進行居隔。