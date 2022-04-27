居隔人數越來越多，防疫人手不足，一名居住在汐止的網友透露，他的同事確診，因此他待在家隔離，但到了第四天都沒收到居隔通知，而公司要求他請假，也害他被扣薪和損失全勤獎，而他雖有保險但須有居隔證明才能申請，種種狀況讓他崩潰直呼，萬一不能申請保險，下個月恐怕就要吃土了。

一名網友今在臉書社團《汐止集團》發文表示，有沒有汐止的朋友遇到一樣的問題？同事確診、我是密切接觸者，第四天卻沒有收到任何匡列通知，公司要求員工自行請假，損失了全勤獎金且扣薪好幾千，在家裡面隔離。

該網友透露，他有保防疫險，但是必須要有匡列證明才可以理賠，再這樣下去，下個月可能就要吃吐了，但這明明就不是他的問題，是同事確診他才被要求請假，結果莫名就被扣了這麼多錢，而他連繫衛生局詢問，對方卻要他等通知，但是同事在上周確診以後，約莫2天就收到匡列通知了，是因為板橋衛生所比較有效率還是怎樣嗎？

貼文引起網友熱議，「照理說公司通知的，要給員工薪水，畢竟是因工作被框列，至於現在衛生所應該都忙到不行，可能還有的等了」、「公司不能強迫你請假，如果他們要扣錢的話，你就去上班」。而原PO也補充說，目前只能慢慢等匡列證明了，而他的保險公司也明確表示若無匡列證明，就不會理賠。他很擔心這樣萬一不能申請保險，下個月恐怕就要吃土了。

針對像原PO這樣的狀況，如果是被視為密切接觸者須居家隔離，勞動部表示，雇主不能扣勞工的全勤獎金，也不能解雇或對其予以不利的處分；而居家隔離者沒工作的時間，雇主應特別註記防疫隔離，但因為隔離的原因不能歸責於雇主，所以沒有強制雇主給付該期間的薪資，可由勞雇雙方自行協商。