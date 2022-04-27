台灣逐漸走向與病毒共存的道路，兒科急診醫師吳昌騰表示，他一起床就收到25個異常訊息，這代表他昨天上班採檢的小孩中，PCR採檢有25人是陽性。不過，他呼籲大家不要過度恐慌，也希望大家能做好1件事，那就是若有任何不舒服就先快篩，結果是陽性再去戶外篩檢站PCR採檢。

吳昌騰今在臉書上發文表示，他今天早上起來就收到25個異常訊息，這代表他昨天上的兒科急診班，被他採檢的小孩們，PCR採檢結果有25個陽性。面對這樣的狀況，他不會太驚訝，因為與病毒共存就是這樣，不需要太恐慌。

吳昌騰指出，如果太恐慌只會癱瘓急診醫療量能，比較好的做法是，若出現不舒服的症狀，像是發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、噁心腹瀉，不要直接衝急診，可以先快篩，如果快篩結果是陰性，就先去附近的診所看診；若是陽性就去戶外篩檢站，若症狀比較明顯時，再來兒科急診就醫，這樣才不會讓前線作戰的量能耗竭太快！

吳昌騰透露，他昨天看診的病例中，有一個學生在學校的班級活動突然昏倒，送來急診的時候想安排後續檢查，於是先做個快篩，結果是陽性，後來PCR也是陽性；在兒科急診上班，病毒真的隨時會跟我們擦肩而過，個人防護還是很重要的。