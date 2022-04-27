兒童COVID-19疫苗5月2日開打，衛福部次長薛瑞元今天在立法院表示，目前可選莫德納（Moderna）疫苗兒童劑量，輝瑞BNT疫苗預計本週簽約，但兒童專用劑型數量目前暫不確定。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告5到11歲兒童疫苗種被情形和接種規劃細節。中國國民黨籍立委林奕華質詢表示，目前確定有莫德納疫苗可打，但許多學童家長期待BNT，詢問疫苗進度。

衛福部次長薛瑞元表示，BNT疫苗因涉及四方合約談判，談起來比較複雜，但應該這週可以簽約，之後就會有運送疫苗的排程，目前還沒確定。

林奕華追問會有多少BNT兒童劑型數量？薛瑞元只說：「目前沒辦法跟大家報告。」

另外，民主進步黨籍立委張廖萬堅、范雲等人都問及，台北市政府調查有意願接種疫苗的學童僅48.5％。薛瑞元表示，家長如果沒有先瞭解，就是「憑感覺」在回答，衛福部會和教育部努力，提供更充分的資訊。

潘文忠則表示，可以理解年紀越小的學童，父母越會擔心，台北市的統計比例會參考，但現在重點還是先放在讓家長瞭解資訊。會請學校儘早發放接種須知和意願書，並給予至少7天的考慮時間。

張廖萬堅提到，學童疫苗接種意願本來就會比較低，美國調查約3成，歐盟則是2成左右。相比之下，台北市調查雖約5成有意願，但仍顯示家長的恐慌，希望相關單位加強宣導。（編輯：陳清芳）1110427