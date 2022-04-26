基隆市著重國小學童視力健康，教室導入LED燈汰換傳統燈管，要求各校讓孩子在下課期間都能到教室外活動，讓眼睛能夠稍做休息，視力不良率由2020至2021年48.20％，下降至2021年至2022年46.86％。

基隆市政府教育處科長李上泰表示，學童眼睛健康觀乎一輩子生活，因此市政府非常重視保護措施，不論教室內與教室外，都希望能保護小朋友視力，全市學校燈具都由傳統燈管，更換成LED燈管，總計汰換2萬4394盞燈。

基隆市教育處長杜國正強調，學校更換燈管有ＴＡＦ認可發光效率，也有節能標章獲證產品證書最大好處能增加教室燈光照度，特別黑板補光符合國家標準，讓孩子看板書時能不吃力就可看清楚。

不僅教室裡降低學童眼睛負擔，也希望小朋友能在下課時間，能走出教室多活動，放鬆休息眼睛肌肉。李上泰說明，教育處要求學校讓孩子在下課時，每周至少運動150分鐘，安排課間操或跳繩等活動，讓學生增加體能也保護視力。

另一方面，因應新冠肺炎疫情，部分學生會在家裡遠端上課，李上泰補充，各課程都已設計不需一直盯著螢幕看，會時間讓學生紙筆練習，轉移眼睛焦點，也提醒父母，每節下課一定要提醒孩子，稍微活動休息一下不要玩手機。