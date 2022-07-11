吳可熙明後兩天將投入瘋狂的創投會議接力。（CAA agency提供提供）

吳可熙（右二）與導演何蔚庭（左起）、電影節創辦人Joanne Goh和導演張吉安合影。（CAA agency提供）

台灣演員吳可熙3年前跟美國藝人經紀公司CAA簽約，成為小勞勃道尼跟女神卡卡等人的師妹，戲路走向國際，9日晚上她飛往馬來西亞，受邀擔任馬來西亞國際電影節的創投評審，這是她第3年出席該影展，身分也從入圍演員、嘉賓一路晉升到評審。

吳可熙10日出席影展開幕典禮，在紅毯收穫不少海外影迷的喝采，也與兩位金馬獎最佳新導演得主何蔚庭、張吉安碰面，把握時間談了一下未來合作的可能，另她也遇上香港知名演員何超儀，期待未來雙姝能同框演出。

近日台灣天氣炎熱，屬熱帶型雨林氣候的馬來西亞也不遑多讓，不過吳可熙似乎有曬不黑的體質，皮膚一點都沒曬黑，她笑說就算自己曬黑了，也很快就會白回來，像她之前拍電影《再見瓦城》，為了要演出黑黑髒髒的緬甸移工，還特別去男生專用的助曬間，配合塗抹助曬劑加強力道，膚色才順利變黑。

今年擔任創投評審，吳可熙開玩笑表示自己握有讓參賽者可以直接媒合國際製片公司的金牌，手握「保送資格」所以評斷上格外謹慎，接下來兩天就將投入瘋狂會議，也會出席分享台灣電影製作的論壇。

近來台馬積極合作，吳可熙認為在馬來西亞拍片的優勢是當地種族多元，有很多創意、原創的題材，例如東南亞各種帶有神秘感的宗教恐怖片；加上比起台灣，馬來西亞整體製作的預算比較低，開發案子比較容易達成。