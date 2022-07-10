陳勢安與家人一同品嚐美食。（有勢有錢娛樂提供）

陳勢安當年參加Astro舉辦的「ASTRO新秀大賽」後，再代表馬來西亞出征「TVB8全球華人新秀大賽」獲得冠軍因而出道，日前他受邀參與ASTRO全馬首個觀察類真人秀「The Fabulous飛普樂士」擔任觀察員（評審），選出最後優秀的The Fabulous飛普樂士，他此次以大師兄身份回歸節目，聊起對12位選手想法，陳勢安表示：「雖然我對你們有一點點嚴格真的只有一點點，但都是希望大家可以更珍惜把握屬於你們的舞台。也希望可以在節目的尾聲看到真正脫胎換骨的你們」。

陳勢安因疫情已2年半沒有見到家人，這次趕在父親節（馬來西亞父親節為每年6月的第3個星期日）當日回到家鄉檳城和家人共度，由於正值當地榴槤生產旺季，他回到檳城連家都還沒回，被爸媽帶著直奔「榴槤莊園」享受新鮮現開的榴槤，也自己體驗徒手開榴連的樂趣，還在社群上和粉絲講解不同種類榴槤的特色和口感，帶大家身歷其境。特別的是，他這次返馬恰巧得知因羽球而結識的好友奧運金牌選手王齊麟至馬來西亞移地訓練，陳勢安和王齊麟2人都是標準吃貨，陳勢安順道盡地主之誼，帶王齊麟吃遍最道地的大馬美食。

2人當晚跑了3個地方，品嚐「肉骨茶」、「紅蝦榴槤」、「國民漢堡Ramly Burger」，還提供獨家安式吃法漢堡要加雙層肉和雙層蛋，最後再以馬來西亞的國民宵夜「MAMAK檔」收尾，王齊麟也在MAMAK檔吃到一直念念不忘的Roti susu（煉乳口味的印度煎餅），與陳勢安相約下次還要再一起到不同的地方吃美食。

「The Fabulous飛普樂士」節目製作單位已向陳勢安提出邀約，希望他能再次重返大馬參與總決賽。對此陳勢安表示很希望決賽時能在現場為學員們帶來更多力量，經紀公司也表示他雖接下來工作滿檔，但正在盡力安排行程，希望有機會讓陳勢安再回大馬參與總決賽。陳勢安結束馬來西亞和新加坡演出後已返台，完成隔離出關後目前正在籌備新的音樂作品，希望下半年可以和大家見面。