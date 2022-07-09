台灣「羽球一姐」戴資穎今天在馬來西亞大師賽女單4強，上演1個多月來與大陸好手陳雨菲的第4度對決，首局中段小戴挨了對手一波8比0攻勢，次局則神救4個賽末點，可惜關鍵分出現失誤，以13比21、21比23落敗，連續兩周輸給陳雨菲。

戴資穎和陳雨菲從泰國、印尼到大馬連續碰頭，小戴在泰、印奪勝，上周大馬公開賽4強則因撲救時手肘受傷，最終以1比2不敵陳雨菲，但生涯對戰仍以17勝5敗占有絕對優勢。

連續兩周在吉隆坡對決，陳雨菲一開局就連得5分，小戴趕上追成5比7後突然當機，連丟8分被拉開差距。小戴後段雖也回敬一波7比0攻勢，但追到3分差時讓陳雨菲殺球得分，讓對手以一波6比1猛攻拿下首局。

小戴次局在3比6落後時，以一波8比1攻勢後來居上，這局小戴的過網即墜切球、下手小球都進入狀況，假動作也能破壞對手節奏，可惜在14比11領先時，小戴突然失誤連連，在沒有受到強勢壓迫下，出現回擊過長、擊球掛網等狀況，還有後場高球判斷失誤，連丟6分又處於落後局面。

然而，當陳雨菲以20比16「聽牌」時，戴資穎又進入比賽狀況，催出一波5比0猛攻，救回4個賽末點還逼出局點，有機會將比賽帶入決勝第3局。可惜小戴錯過這個局點，下1分把陳雨菲吸引到網前後突推後場，但用力稍猛出界。小戴提出挑戰但沒有成功，第5個賽末點被陳雨菲扣殺得分，力戰39分鐘後落敗。

小戴止步女單4強，不過台將還有混雙組合楊博軒／胡綾芳，稍後將對決世界排名第1的中國大陸搭檔鄭思維／黃雅瓊，尋求決賽門票。