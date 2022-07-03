小薰飾演檢察官。（中視提供）

謝瓊煖飾演小薰的媽媽。（中視提供）

中視8點檔4日起播出由小薰（黃瀞怡）、嚴正嵐、李沛旭、言明澔等主演的愛情輕喜劇《只為你停留》，小薰透露，和劇中演員們拍戲拍出好交情，曾一起共患難的他們至今都仍有聯繫，還組成「停留幫」，「我們到現在都還會聯絡，只要大家可以湊出時間就一定會聚會，大小事都會相互分享，不論是彼此的感情、家庭、事業等，甚至是正嵐懷孕，我們都是第一時間知道。」

嚴正嵐劇中一人分飾兩角，小薰當時見她拍戲壓力大，曾寫卡片鼓勵她，「事後正嵐對我說，很謝謝我當時寫卡片給她，給了她滿滿正能量。」即使已經過了好幾年，小薰都仍記得。

小薰也很難忘與飾演她媽媽的謝瓊煖對戲，「當時是第一次與瓊煖姐合作，瓊煖姐每一次對戲都是給滿情緒，帶我瞬間入戲，不過只要導演一喊卡，她就立刻脫離角色。跟她對戲真的很過癮，她會給予對手滿滿的情緒與能量，好想再跟她合作。」

小薰在《只為你停留》飾演傲嬌檢察官，和「水電工」李沛旭上演一段格差戀；聊到感情觀，小薰透露，「以前20歲的時候，就跟大家一樣都會訂時間表，想在25歲找到合適的對象，28歲結婚、30歲前生小孩。但是計畫永遠趕不上變化。」如今與鄭人碩交往穩定的她抱持順其自然，認為現代女性結婚生子不是必要性，不想為結婚而結婚，也不想因為要生小孩而生，「現在的感情觀覺得就是自己開心，顧好家人最重要。」

熱愛演戲的小薰，如今已累積不少影視作品，平時她很愛看劇跟電影，像是韓劇、韓國電影、歐洲電影等，「近期看了一部伊朗電影《我不是英雄》，還特地到真善美電影院去看。覺得歐洲電影很特別，他們的鋪陳、敘事都非常行雲流水，觀眾會跟著主角的情緒走。」她覺得電影中的劇情就像是自己生活的日常，看完當下她形容情緒跟感觸就像是龍捲風般，一下就席捲到自己的內心，也讓自己有所反思。身為演員，她還有很多角色想嘗試，「像是小人物的角色或是面臨精神崩潰的角色，都還沒試過。」全世界有著百百款的人，她覺得這就表示還有很多角色可以飾演，也很期待未來能有機會挑戰各種人設。