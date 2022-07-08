男星許孟哲與趙孟姿在本月2號迎接二寶Liam誕生，僅花了14分鐘光速產子，如今加上女兒Doreen升格4口之家，趙孟姿目前正在月子中心休養，近日抽空溜回家陪伴大女兒，卻發現孩子有些行為習慣改變，家人也說Doreen「變了一個人」，對此趙孟姿不禁自責，嘆：「是不是做錯了」。

趙孟姿昨天(7/7)在臉書發文，自己抽空離開月子中心，回家陪伴Doreen，坦言甚是想念女兒，「幾天不見又學會說一些話、玩新的遊戲，雖然短短的幾天卻長大了不少，她看見我的第一眼有藏不住的開心，那個表情很像在拆玩具時的模樣，看起來非常高興，卻又放慢速度的靠近我」。

接著Doreen出現了一些特別的行為，整個人如橡皮糖般黏著媽媽，在趙孟姿身上討親餵，趙孟姿為此安撫了好久，「接著開始所有事都只有媽媽可以幫她，甚至變得特別任性、容易有情緒」，連照顧孩子的家人都說，Doreen猶如變了一個人，「看著情緒打結的Doreen，我心裡很捨不得，還一度懷疑自己回家是不是做錯了」。

趙孟姿坦言，原本這幾天她因生產不在女兒身邊，聽聞Doreen變得特別獨立，也很好溝通，甚至進步得很快，本來還覺得開心，沒想到回家會看見女兒這樣的變化，相信很多媽媽在這個時期，應該都跟她一樣經歷這個狀態，而許孟哲聞言，拍了拍她安慰：「沒事，Doreen很棒，一下子就好了」，讓趙孟姿感到安心不少，為此表達感謝「謝謝你，讓我能安心的休養，謝謝好棒的Doreen，勇敢的面對和長大」。