自稱素描比賽拿獎的小Call（左），畫畫成果遭到隊友質疑。（中視提供）

兩隊擲筊時，竟巧合的擲出一樣結果。（中視提供）

本周播出的《飢餓遊戲》特地在石碇取景拍攝。（中視提供）

本週日（26日）播出的《飢餓遊戲》，因許孟哲受傷請假，製作單位特地邀請常客陳志強助陣，與許孟哲身高差不多的他錄影當天特地蓄鬍、戴著棒球帽，乍看就跟許孟哲一樣，王仁甫見狀還乾脆介紹他是「許孟強」，陳志強笑說，「我為了等這天等了多久」，接著行銷自己，表示許孟哲的體力活他沒問題，而王仁甫的奸巧(台語)他也有，孫協志的碎碎念他也不會輸，一開場就展現企圖心。

陳志強玩起遊戲求勝欲很強，因此把過關機器王仁甫當成假想敵，「王仁甫有時候有一些很自以為是的那種想法。」他還望向峮峮希望能得到共鳴，「妳是王仁甫的剋星嘛對不對！」這話竟也勾起峮峮的鬥志：「就是想要打敗他，因為他贏就會一副很跩的樣子。」為了贏，陳志強在遊戲過程頻頻碎念，不斷提醒隊友該怎麼玩，連孫協志都跳出來要他別譴責隊友。

此外，小call則是4年沒上《飢餓遊戲》，王仁甫一聽開玩笑說，「那妳上一次可能表現不是很好。」有一關遊戲是要用麥芽畫圖讓隊友猜出正解，小call便自我推薦其實很會畫畫，「因為我念設計，我以前小學畫了很多素描比賽我都拿獎狀。」輝煌的成績讓她頓時成為整隊希望，不料她畫完後卻慘遭隊友吐槽，王仁甫還要她有心理準備 6年後再來；同隊的蔡黃汝猜題，則是一直發出「嗯嗯蛤蛤」的感嘆詞，沒想到被製作單位識破套話，蔡黃汝便招認是和隊友在打暗號，單純的程度讓同隊王仁甫直呼，「妳幹嘛自己說出來。」

這一集製作單位到石碇彭山天后宮出外景，遊戲最後安排2隊在媽祖面前擲筊分勝負，沒想到2隊不斷擲出一樣的筊，巧合程度讓藝人忍不住驚嘆：「連媽祖都很會做效果」，戲劇性的內容就在本週日晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也能收看。