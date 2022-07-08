今凌晨(7/8)香港飛鵝山安達臣道9號一幢豪宅發生嚴重火警，火勢相當猛烈，消防局接獲報案後，立即派出大批人力前往滅火，而該豪宅的主人正是一代巨星林青霞，雖然大火延燒6小時，但屋內無人員傷亡，眾人關心的屋主林青霞行蹤，如今也曝光。

林青霞位於香港飛鵝山的豪宅在今天凌晨揚起3級大火，綜合《東網》、《香港01》報導，該房產占地1400多坪，是林青霞與家人共有，今天凌晨1點43分，消防人員到達現場後將火勢評估為3級，現場陷入一片火海，豪宅內18傭人及司機倉皇逃生，寵物也被抱在懷中一起離開，場面驚險，至於屋主林青霞，據悉她當天並未在屋內，逃過一劫，事發有專車載著豪宅內人員離開現場。

林青霞曾po家中狼犬媽媽生了一批小狗，後來全數留下，成了豪宅狗狗自衛隊。(翻攝自林青霞微博)

據悉，該地段的豪宅多是數間獨立屋組成的形式，平均佔地約5萬多平方呎，光花園就有3萬多平方呎，每戶豪宅內設備應有盡有，外圍則設置鐵絲網、高牆、感應器、監視器等維安設備，還有24小時保全，隱私及安全性十足，被稱為「超級堡壘」。

而林青霞的豪宅，是2014年老公刑李㷧購入，做為她60歲生日及兩人結婚20周年的大禮，她的這處豪宅還有個特別的地方，就是屋內養了10多頭狼犬，不只是寵物，還是保護主人的忠心警衛，林青霞過去曾po過狼犬們的照片，家裡的狼犬媽媽生了11隻小寶寶，全數留下照顧，成了如今豪宅內的狗狗自衛隊。