今(8日)凌晨香港飛鵝山的一處超級豪宅驚傳發生火警，細查後才知是「永遠的東方不敗」林青霞的住所之一，位於安達臣道9號至11號，火勢相當猛烈，一路燒到天台，當地消防隊立刻出動兩隊進行搶救，而香港網友也在臉書討論區熱議此事，有人坦言之前因為工作進去過林青霞豪宅，內部相當氣派奢華，「有3部電梯」。

據香港報導，林青霞價值約42億台幣的豪宅發生火災後，現場立即疏散了約20人，幸好林青霞和家人當時不在該住所，所疏散的20多位工作人員、管家也無人傷亡，消息爆發後，有香港網友透露一早被火災的煙味臭醒，有人聲稱看到濃煙飄到慈雲山區，甚至有住在東九龍地區的人也說聞得到煙味。

林青霞豪宅今凌晨發生火災。（圖／取自《on.cc東網》）

另有網友在凌晨2時多起床後，看到林青霞豪宅祝融事故消息後才恍然大悟，寫下：「怪不得，附近都聞到燒東西的味道」，坦言因為聞到煙味才起床，而該網友現在自己的房子也是滿滿煙味，完全無法睡覺，並祈禱趕快順利撲滅火苗，眾人平安。

林青霞豪宅火災的消息也在臉書社團「香港突發事故報（爆）料區」引發討論，有人表示聽說裡面光是傭人就有18位，引來其他人回：「有錢人家不奇怪，以前去過楊x成弟弟家裡工作，進到去也是很多工人」、「18個工人加司機，真厲害」、「以前去過那到工作，房子有三部電梯」、「貧窮… 唉，不說了」，但也有人開玩笑說：「神龍教聖女，當然是人多了，應該不止18位」。