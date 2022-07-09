經典黑幫電影《少年吔，安啦！》全新4K數位修復版昨（8日）全台上映，在近30輛百萬重機的擁簇下，高捷騎著當年片中「阿兜ㄚ」（譚至剛飾）所騎的酷炫山葉凌風50、顏正國騎著他在片中所騎，當時最時髦的光陽DJ-1RR（郭富城潑水廣告那台），帥氣比個OK，也代表該片問世30週年的手勢，和前來包場相挺的西門町眾家兄弟們開心合影。

《少年吔，安啦！》上映首日高捷、顏正國騎著電影中機車出場。（牽猴子提供）

該片是台灣首部聘用香港電影專業槍械師，合法申請引進真槍和空包彈拍攝，由警政署專門機構保管，拍戲時才領出，每日收工要鎖在警局備案，被問到拍攝的過程中是否曾不小心擦槍走火？顏正國表示真的沒發生過，並解釋道：「當時因為是史上首次，因此還滿謹慎，安全性也滿高，當時雖然劇組都是在非常愉快的狀況下拍攝，但其實大家都非常謹慎。」

高捷騎著酷炫山葉凌風50，顏正國騎著最時髦的光陽DJ-1RR。（牽猴子提供）

談到日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡的憾事，顏正國深表遺憾，並嚴正譴責暴力，「我覺得濫用槍枝其實是危害周遭社會的安全，電影是表演，那我們還是在生活當中，那我覺得就是Peace，我們還是要和平。」認為有什麼不滿，應該是訴諸正常管道去宣洩，而非製造社會紛爭。接著指出，雖然日本離我們相對遙遠，但世界就是個地球村，大家都希望要和平。