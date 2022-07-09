台灣餐廳經營實境節目《來吧！營業中》成員庹宗康與吳映潔（鬼鬼）近日一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）共同主持的節目《36題愛上你》，吳映潔提到自己與炎的好交情，表示：「每次跟炎亞綸講電話都是非常真誠的，講到會哽咽的那種。」並公開炎亞綸退《來吧！營業中》群的始末。

原來是炎亞綸先前因為出菜速度問題，和節目成員意見分歧，一氣之下退出群組，之後在某次會議中，鬼鬼表示這個行為很「幼稚」，讓炎亞綸認為鬼鬼在節目鏡頭前「講他壞話」。雖然鬼鬼解釋，自己當下不覺得在說他壞話，卻還是因此讓炎亞綸感到受傷。經過這件事情，鬼鬼才發現原來自己很愛炎亞綸，炎也很愛她，因為不在意的話，就會不會有這些情緒，兩人說開後感情更堅固，從他們的互動，不難看出兩位的好感情。

回顧「鬼綸CP」十四年好交情

「鬼綸CP」有將近14年的好友情，兩人不僅一起走過了很多經歷，也成為了彼此重要的知心好友。回顧過去，2008年時就因《霹靂MIT》拍戲相識，「鬼綸CP」就此誕生，當時甚至傳出緋聞，但雙方都否認。

到了2014年，炎亞綸寫下長文，分享如何看待「友情」，並睽違六年發出兩人合照，之後更在2016年許下若兩人到30歲都單身就結婚的承諾。雖然兩人中間幾度因無心的玩笑或誤會，友情出現危機，但之後也講開，和好如初。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，鬼鬼與炎亞綸的「鬼綸CP」話題不斷，近一年內就有11943筆的相關討論，包含2021年10月兩人於綜藝玩很大七週年合體、2022年1月30日一同參加吳姍儒婚禮的互動、2022年4月加入節目《來吧！營業中》都引起網友熱烈討論，5月時更爆出炎亞綸退出「營業中」群組且退追鬼鬼，引起網友猜測，創下話題高峰。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月08日至2022年07月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鬼綸CP』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。