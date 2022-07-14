美國6月CPI暴衝9.1％，創下1981年12月以來最高，高於外界預期，再度引發市場對經濟衰退的擔憂。財信傳媒董事長謝金河表示，美國通膨壓力罩頂，股市沒有出現狂殺，費半指數、台積電ADR都上漲，大家看到通膨最澎湃的數字，已經沒有先前那麼恐懼，這是曙光的第一個訊號，半導體股經過腰斬洗禮，也逐漸出現抵抗力，下一個留意的指標是升升不息的美元，一旦美元回檔，金融市場的壓力會大大減輕。

謝金河在臉書發文指出，美國公布6月CPI數據，全市場都引頸期盼，出來的數字是9.1%，這是個嚇死人的數據！上個月公布的數據是8.6%，道瓊指數在那一周狂跌逾3000點，這次數字再衝高，大多數人都會覺得股票市場完了，肯定再暴跌。結果是道瓊、標普、Nasdaq小跌，費城半導體指數上漲，台積電ADR上漲2美元以上，其他半導體股都上漲。「照理說，通膨壓力罩頂，股市應再出現狂殺才對，但市場不是朝這個大家預期的方向，值得深思。」

他認為，在公布6月CPI前夕，聯準會官員已預先打了強心針，預告6月上半月數字很高，下半月有顯著改善，數字仍會在高檔，現在出來這個極高的數據，一方面已經有心理準備，另一方面，所有和通膨有關的數字都往下，例如，西德州原油WTI到93.67美元，北海布蘭特原油到98.28美元，反映大宗商品價格的CRB指數從329.95下降到276，銅價從10860跌到7350美元，小麥從1294跌到810美分，所有數字都快速往下。

謝金河說，現在大家看到的是通膨最澎湃的數字，市場經過半年多調適，已經沒有先前那麼恐懼，這是曙光的第一個訊號，半導體股經歴全面腰斬洗禮，也逐漸出現抵抗力。「下一個指標要放在升升不息的美元，我們都沒有想到歐元兌美元會一比一，以眼前歐洲的經濟情勢，美元長期會比歐元高，德國已預告8月停止向俄羅斯購買煤礦，12月停止購油，北溪一號天然氣如果停止供應天然氣，這個影響還會加大。」

他表示，現在市場朝著通膨降溫方向在修正，美國10年期公債殖利率已跌至2.925%，影響市場的股、債、匯三角習題會是未來焦點，一旦美元回檔，金融市場的壓力會大大減輕。