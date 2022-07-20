大陸IT之家 網 20 日引述《南華早報》報導，美國參議院周二（19日）初步投票中，以 64 票對 34 票通過了 520 億美元晶片法案，但該法案仍需要額外的投票輪次才能最終在會議廳獲得通過。

IT之家報導，美國參議院在通過了第一版法案一年多後，於當地時間周二稍晚對一個精簡版的立法進行投票，從而為半導體行業提供 520 億美元的補貼和稅收減免優惠。該法案旨在應對來自其他國家的日益激烈的競爭，將向英特爾公司、三星電子有限公司、台積電和格芯等公司提供款項，用於在美國建設晶片工廠。

據報導「晶片法案」脫胎於旨在提振美國的高科技研究和製造以對抗中國及其他競爭對手的「美國創新與競爭法案」。此前，參眾兩院分別推出各自版本的「競爭法案」，但因法案涵蓋內容太過龐雜，兩院分歧嚴重，久拖不決。據報導，為結束這一僵局，新法案將拋棄參眾兩院過去一年左右在不同版本中批准的除半導體外的幾乎所有其他內容。雖然美媒對「晶片法案」在參議院投票通過的預期比較樂觀，但眾議院是否支持該法案尚未可知。