業界消息，在美國生產製造已深耕40多年的韓國三星電子，已經又向美國當局提出減稅優惠申請，初步計畫在未來20年間，將狂撒2000億美元左右，還要在美國另建11家半導體廠。

目前所知，三星這11座廠應該還是會設在德州，9座在泰勒(Taylor)地區，剩下2座則落腳奧斯汀(Austin)。在奧斯汀已有1座廠房，且擁有兩萬名美國員工的三星，目前也正在奧斯汀周邊區域的泰勒，興建1座170億美元廠房。

三星電子指出，具體詳細建廠計畫尚未正式出爐，這次向德州遞件申請的鼓勵投資法第313章文件，是自己長期規劃的一部份，藉此也可多些資訊用來評估在美國未來的投資。

關於美股獎勵投資法第313章，簡言之就是希望有企業來當地設廠投資，若可以在公立學校區域內蓋新建築物以及創造就業機會的話，這些公司也可享有相當程度不動產租稅優惠。

由於這個優惠法案有一定效期，因此，三星這次應可說是續簽，不過沒有保證一定會在德州再投資高達近2000億美元龐大金額。不過，德州州政府已表示，相當高興三星能續簽，因為三星建廠可帶來高達數10億美元額外經濟收益。

3月時，三星曾呼籲美國政府，能提供外國晶片製造業者一樣的競爭機會。同時，也認為美國快要過關的晶片法案，在有更多民間資金挹注下，應該可以讓美國如願地擴大半導體產能。