聯準會在美國時間27日宣布，調高利率75個基本點力抗大漲通膨。這項沒有意外的升息消息卻讓美股當日狂漲，那斯達克更是暴漲4%。但亞洲金融市場的股匯市將會如何表現，全球金融業者皆有己見。

券商State Street Global Markets認為，目前幾乎都是採取緊縮政策下，充裕資金已受限，所以在亞洲還是採取防禦性投資模式。以亞股來說，韓股成長性堪慮須謹慎待之，但偏好獲利強勁的台股。不過，對新台幣暴險部位已採取避險，以及看多美元兌亞洲貨幣外匯表現。

UBS財富管理表示，在接下來 6個月內，握有一些像是現金以及固定收益等防禦性資產比較好，因為美國這次大幅升息後，亞洲地區應該也會跟進調升利率。

摩根大通資產管理指出，在這次美國升息確定後，投資人的心態或許會趨向較樂觀，因為成長型股票漲幅會比價值型的來得大。不過，當殖利率曲線日後變得較為平坦，可能是對未來經濟成長有雜音。但短期來說，亞洲風險較高的資產可能較有表現空間。

摩根大通資產管理補充，新冠疫情趨緩下，對亞洲東協地區復甦會抱持較高樂觀看法。同時也看好中國大陸股市，不過前提是須要抗疫成功，以及處理好當地不動產各項問題。

瑞士GAM投資管理公司認為，中國大陸不太容易受到美國升息影響，對中國大陸而言，人行所要實施的政策會比聯準會的動作更為重要。不過，印度卻是很容易被美國升息所影響，故有可能出現資金外流情形。在印度盧比走貶下，輸入性通膨時間一拖長，當地可能會大幅調升利率。至於東南亞股市，在美國開始升息後，往往都表現不怎麼樣，就是因為如此，股市上漲有限自然下跌也有限。

加拿大TD證券公司表示，美國再度升息後，日圓兌換一美元應該會在135到140之間大範圍游走。日圓對於美國利率走勢一向很敏感，現在還說不準會貶到哪裡。不過，基於利差日益擴大，將來還是偏好美元但不會追高。

韓國國際資產管理Midas公司認為，目前韓股可能上漲，但長線來說，這個反彈恐怕難以持續。主要是因為，韓企上季獲利欠佳，加上總經數據也愈來愈差，第3季有可能更不好。因此建議，投資韓股須小心，目前大盤應只是跌深反彈而已。

新加坡Robeco投資管理業者指出，美國升息確定後，固定收益產品將再獲投資人青睞，包括亞洲風險性較高資產也有機會雨露均霑。美國與亞洲利差擴大下，再生能源、鋼鐵以及電信產業等，一些印度高收益債券的投資價值應會浮現。因為，這些防禦性類股較能經得起景氣衰退帶來的衝擊。

美國資本管理業者Quadratic則認為，美國利率上升後造就美元走強，新興市場貨幣自然疲弱。所以，對採用美元計價，且債務較高的亞洲國家來說較不利。不過，對出口強勁者而言，美元愈走愈強反倒不是一件壞事。