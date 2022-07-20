根據美國貿易團體公布最新調查報告，從2018年中到2021年底，受到前總統川普對中國進口產品加徵關稅影響，美國公司為了從中國進口科技產品繳納了逾320億美元關稅。目前拜登政府正在研擬是否取消一些對中國實施的關稅措施，以緩解國內通膨壓力。

消費者科技產品協會（The Consumer Technology Association,CTA）出具報告指出，在美國祭出這些關稅之後，科技業已經減少對中國的依賴，但這也被從越南、台灣、南韓、馬來西亞等其他國家的進口增加所扺消。

CTA表示，在這筆總計約320億美元的進口關稅中，大約有一半是來自於進口中國生產的電腦和電子產品。根據美國海關及邊境保衛局的數據，截至今年7月13日，以「301條款」對中國商品徵收的關稅總額達到1454.3億美元。

CTA國際貿易部門副總裁Ed Brzytwa表示，這些關稅正在傷害美國企業，而非解決與中國有關的貿易挑戰。「隨著我們所有經濟領域的價格持續上漲，取消關稅將緩解猖獗、有害的通膨，並降低美國民眾的生活成本」。

這份調查顯示，在這3年半以來，受「301條款」關稅打擊的中國科技產品進口額減少39%，而未受該關稅影響的中國科技商品進口額成長35%。

受到該關稅影響的中國科技產品進口占比已經腰斬，從2017年占美國科技產品總進口額的32%大跌至2021年底的約17%。而沒有受到該關稅影響的中國科技產品則沒有出現這樣的變化，中國的占比在2017年和2021年都約為84%。

此外，儘管面臨關稅，但部分在中國生產的消費科技產品在2021年的進口額仍較2017年成長，顯示有些公司「撤離中國」的動機已經減弱，這些產品包括數位相機、某些烹飪用具以及掃地機器人等吸塵器產品。