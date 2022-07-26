後疫情時代保健商機潛力大，葡萄王生技(1707)「健康活力館」擴大服務，第二家台中館24日舉辦新館開幕剪綵。董事長曾盛麟表示，健康活力館進駐台中，在企業營運上，不僅代表葡萄王在通路創新與多元拓展的推進，同時也展現葡萄王深耕在地與提升品牌經營的嘗試及努力。未來期許健康活力館能成為葡萄王在中台灣的動能引擎，透過精質服務連結民眾在健康保健上的需求，落實葡萄王「健康專家 照顧全家」的企業理念。

準後疫時代社會對保健觀念與產品需求的提升，葡萄王於台中人潮與交通樞紐的台中火車站（C3櫃位）開設健康活力館台中店，葡萄王於2017年在平鎮總公司旁成立「葡萄王觀光工廠」，創立至今無論在銷售或是客人回饋都有不錯的回響，並深受民眾喜愛，為延續企業理念將健康傳遞至台中，進而成立全台第二間的品牌獨立自營店。台中館販售葡萄王一系列商品，如菇菌類、益生菌產品及康貝特等。藉由獨立品牌實體店的經營，提供試吃與專業產品介紹的深度服務，讓葡萄王品牌意象能更植入人心。

葡萄王生技上半年營收年增6.68%。上海葡萄王於中國大陸封控管制期間衝擊業績，但在台灣葡萄王及葡眾成長強勁護航下，帶動Q2較前季成長32.64%表現符合預期更優於Q1，展望下半年旺季全年業績目標更趨樂觀。