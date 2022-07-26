揚明光(3504)上半年每股盈餘為0.62元，儘管通膨升息讓全球經濟下修風險增加，歐洲車廠等亦下修訂單，揚明光總經理徐誌鴻表示，下半年車用照明可望較上半年成長40%，LiDar亦可望成長20%到30%，與智能家居成為今年第3季營運較第2季成長的推手。

揚明光近幾年將產品重心放在車用、AR/VR/MR精密光學元件，3D打印及智能家居等領域，隨著車用等產品佈局發酵，讓揚明光第3季營運在全球通膨升息、經濟面臨下行風險還能較第2季成長。

徐誌鴻表示，揚明光車用產品分為HUD(抬頭顯示器)、車用自動駕駛有關的ADAS及LiDAR，以及車用照明(數位頭燈)，三大產品今年以汽車數位頭燈成長最快，其次是LiDar，HUD反而表現還好，目前公司汽車數位頭燈已出貨1個歐系客戶及2個中系客戶，其中歐系客戶為燃油車，中系客戶均是新能源汽車，今年上半年車用照明成長2倍，佔車用產品比重約45%，即使因為總體經濟趨緩，預估今年下半年車用照明可望較上半年成長40%，預期未來幾年將有愈來愈多新車採用車用數位頭燈，整體市場成長幅度很大。

除現有的客戶，2023年底歐系OEM車廠新車將進入量產，揚明光預估，2023年有1到2個車種進入量產，2024年將有2到3個車種加入。

在Lidar及HUD部分，徐誌鴻表示，LiDar除自駕車，工業及倉儲自動化亦有非常多銷售機會，今年上半年較去年同期成長1倍，預估下半年將可較上半年成長20%到30%，佔比車用相關產品比重約40%左右；至於HUD進入到AR沒有重大突破，維持佔車用產品6%到8%。

至於備受關注的AR/VR/MR產品，徐誌鴻表示，目前公司有3個客戶，其中一個運動員蛙鏡已在量產出貨，屬應用於立基市場模組型產品，數量約50K到70K；第2個客戶是提供鏡片產品，量產時間年底到明年初，數量較大可以期待；至於第3個客戶我們提供零組件，亦有機會做精密自動化組裝，第1個樣品已經完成，預計第4季進入第2次試量階段，但不清楚應用在AR或MR，表定是2023年出貨，亦不排除延至2024年、甚至2025年，我們預期明年有機會看到較明顯佔比，有機會讓光學鏡片月產達百萬片等級。

為因應客戶需求，揚明光亦做廠區產品線調整，其中日本主要生產高階儀器用玻璃鏡片，孟加拉廠規劃生產消費性玻璃鏡片，原於昆山廠區的微投光機/投影光學零組件/安控及智能家居鏡頭轉移至孟加拉廠生產，昆山廠區轉做車用頭燈，台灣廠以生產重要塑膠鏡片/模造玻璃鏡頭/車載及自動化組裝為主，揚明光預估，今年資本支出約2到3億元。