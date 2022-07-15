先是開季碰上右腿拉傷，6月又確診新冠肺炎，富邦悍將投手郭俊麟終於要回歸一軍賽場，投手教練林正豐表示，17日的比賽預計由郭俊麟先發，隔天則交給陳仕朋。

郭俊麟本季碰上不少挑戰，先在本季初登板前一天練習時拉傷右大腿，直到5月10日才迎來一軍首度出賽，最後一次一軍出賽是6月15日投2.2局失7分（責失5分），之後球隊考量休息天數先把他降下二軍。

沒想到這段時間碰上球隊疫情大爆發，他也再度缺陣，休養超過一個月後確定要在17日先發登板。回想染疫時的情況，郭俊麟苦笑說，自己前5天幾乎沒辦法訓練，尤其前兩天更是只能躺在床上，「我什麼症狀都有，忽冷忽熱、發燒、喉嚨痛......等。」

郭俊麟在10日在二軍先發面對味全龍，投3局用56球、無失分，他指出，這次二軍出賽控制力跟先前還有些落差，還要跟教練討論看看，如何盡快修正回來。

林正豐表示，郭俊麟回報自己身體狀況很OK，可以照正常先發的用球數，但保險起見，球隊會視實際情況做臨場決定。除了郭俊麟將回歸，球隊同樣安排好陳仕朋出賽時間，將在18日先發面對味全龍，林正豐認為，兩人先前在二軍的表現跟確診前沒有落差太大，但首局面對打者有些陌生，第2局起就慢慢進入投球狀況。