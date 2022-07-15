富邦悍將持續補強外援戰力，再與哈佛大學畢業、具有三季大聯盟資歷的外籍投手安得勝（暫譯，原名Tanner Anderson）完成簽約，安得勝已於14日抵達台灣展開相關隔離程序。

來自美國的安得勝今年29歲是一名右投手，身高188公分、體重92公斤，先發、後援角色皆能勝任，安得勝從哈佛大學畢業後投入大聯盟選秀，被匹茲堡海盜隊選進，曾在海盜隊小聯盟時期和張進德當過隊友，並在2018年登上大聯盟。

安得勝在2019年轉往運動家發展，在大聯盟有過5場先發出賽；2021年再度回到海盜隊並重回大聯盟，有過1場先發出賽。今年安得勝則首度到墨西哥聯盟加入提華納公牛隊，本季在墨聯出賽9場繳出防禦率3.78及2勝5敗的成績，47.2局投球有25次三振、11次保送。

目前陣中已有范米特、羅力、富藍戈、威迪茲等4名註冊洋將，悍將球團仍持續針對外籍球員補強進行戰力整備，希望能以最充沛的外籍戰力迎接下半球季的挑戰，並期許在安得勝的加入後，能為悍將帶來一場又一場的勝利。