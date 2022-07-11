1名網友在《騎車環島趣》發文，他騎車上有秘境之稱的高雄市中寮山意外迷途，發現有民眾在地面噴漆寫下：「X別聽Google」、「此路不通」，讓他不禁笑說，原來也有人跟他一樣迷路，貼文一出引起網友們熱議。

原PO在臉書社團《騎車環島趣》發文，透露自己日前騎車上中寮山意外迷路，行經一處路段時，卻發現地板上有民眾噴漆留言，透過照片可見，地面被噴漆噴上，「此路麥通」、「此路不通」、「X別聽Google」等字，推測許是先前迷路的人，跟隨Google地圖指引卻被帶往死路，才憤怒留言示警用路人。原PO還笑說：「看來有人跟我一樣，比我更火大」。

貼文一出，引起大批網友們留言認同：「Google map出了市區，尤其是偏鄉＆山區個人覺得蠻弱的」、「Google map 報的山路，永遠不會讓大家失望」、「一定是google中寮，結果跑到田寮去，中間有條叉路很容易跑錯」、「Google map喜歡帶機車去夜總會」、「中寮是我可怕的夢魘啊！傍晚開到天黑黑在深山中，沒路燈沒住家沒半輛車，我的油燈又亮了」。

也有人和原PO分享到中寮山秘境的經歷：「真的騎到懷疑人生！我有騎上去 然後又繞下來」、「上次去繞了一大圈，結果下來遇到了當地人從涵洞這邊去，超快」、「前幾個禮拜也上去迷路過 結果直走就好了」、「今天下午我跟妳一樣 找不到秘境 趕緊回頭 不然天黑就慘兮兮了」、「我上次也走到這進去差點嚇死」、「我只導航到呂氏古厝，後面就靠聽別人說的，過函洞後遇到叉路就右轉」。