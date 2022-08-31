姚姓婦人今年2月酒駕、無照騎機車，和謝男騎乘的機車相撞，警方到場處理，測得姚婦酒測值為0.58毫克，彰化地院審結，姚婦從未考取過駕駛執照，且已經12次不能安全駕駛被起訴，一犯再犯，惡行重大，依不能安全駕駛動力交通工具罪量處2年徒刑，可上訴。

判決書指出，姚婦自今年2月25日上午11點半起至同日中午12點許，在住處飲酒後，無照騎機車上路，同日下午三點多，不慎碰撞由謝男騎乘的機車而受傷，警方到場處理，測得其酒測值為0.58毫克。

姚婦辯稱其夫過世，心情不好，現已經戒酒了，不會再犯。法官調查其夫早在2017年間死亡，亦非第一次以其夫死亡作為酒駕之藉口，且2020酒駕案件開庭時即曾向法官表示已滴酒不沾，之後卻再犯下3次酒駕，其並在第10次酒駕宣判的翌日，又犯下這次酒駕犯行。

法官指出，被告數次因酒駕受傷，應知酒駕造成公共危害甚大，一犯再犯之心態，已非一般酒駕慣犯心存僥倖的態度，審酌被告無論是主觀惡性、法益侵害程度，均屬嚴重，罪量處二年徒刑。

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