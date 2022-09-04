屏東執行分署將於6日辦理法拍，1名義務人因酒駕拒繳71萬元罰金，迅速查封該名義務人得10筆土地，而本次拍賣會還有1316坪農科廠辦、機器設備及2600 坪地下室泳池與健身房等土地，價格唯一拍價格的64折，將於下午 3 時進行開標，動產部分於當日9點30分開放參觀10 點半喊價，價高者得標。

屏東執行分署 9 月 6 日法拍里港三層樓透天厝 1 棟，二拍底價 229.5 萬，可點交。（圖／屏東執行分署提供）

屏東執行分署表示，1名義務人為屏東人，因近年來北漂到中部工作，曾因工地喝保力達被抓到酒精超標上路遭判刑，107 年時又陸續 4 度被警方攔查酒駕且拒絕酒測，經臺中市交通事件裁決處開罰後，義務人遲未繳納 71 萬元罰單，屏東分署將於下週二（6 日）辦理「123 拍賣會」，法拍酒駕犯座落滿州的千坪土地。

屏東執行分署合併拍賣農科飼料大廠的廠房與機器設備，公告應買中，價格 1 億 192萬元為一拍價格 64 折，先搶先贏。（圖／屏東執行分署提供）

屏東執行分署拍賣冬山河 2600 坪泳池與健身房，公告應買中，價格 1 億 3324.8 萬元。（圖／屏東執行分署提供）

該義務人名下10 筆位於滿州的土地，依照持分換算後面積逾千坪，屏東分署委由專業鑑價公司估價後，將義務人土地分成 5 標來拍賣，如有任何一標賣得價金足以清償義務人 4 筆酒駕罰單時，其他標則不予拍定。

另外本次拍賣會還有里港佔地 28 坪的三層樓透天厝進入二拍，底價僅有 229 萬5000 元，先前備受矚目1316 建坪農科廠辦跟機器設備，適合飼料廠進駐，底價已下探至 1 億 192 萬元，而東山河社區達 2600 坪地下室泳池與健身房，J未來可考慮作為大型賣場，底價下殺到 1 億 3324 萬 8000 元，皆為一拍價格的 64折及萬巒的鳳梨田，新園宮廟後方空地等。

動產的拍賣物件則有新古機車 2 台、中古 BMW 房車 1 部以及陽信股票 2張，於當天上午 9 點半開放觀覽，10 點半喊價，價高者得標。

屏東執行分署提醒，想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在5日以前寄達「屏東北平路郵局第 49 號信箱」， 6 日當天下午 2 點半至 3 點可在拍賣室現場投標單，下午 3 點進行開標。