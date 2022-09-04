台中一名吳姓農民今年4月吃完燒酒雞後騎機車出門，被法院判刑5月徒刑，得易科罰金，未料吳男突然收到檢方通知即刻入獄，且不可繳罰金結案，讓他相當錯愕，並改向法院提出聲明異議，法院指出，檢方認定吳男酒駕為貪杯，但吳男並非直接飲酒，認為檢方判斷有瑕疵，撤銷原執行處分。可上訴。

吳男今年4月於家中食用燒酒雞騎車外出，被執勤員警攔查，測得酒測值每公升達0.25毫克，因觸犯公共危險罪而遭到檢方起訴，移送台中地院聲請簡易判決，法院依公共危險罪，累犯，處吳男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

未料，吳男準備繳納易科罰金結案，卻被台中地檢署通知到案執行入監，並駁回易科罰金聲請，令吳男即刻入監，檢方認為吳男於5年內3度酒駕，不得易科罰金，讓吳男感到相當錯愕，遂向台中地院提出聲明異議。

裁定書指出，吳男主張自己當時食用摻入米酒的燒酒雞，酒駕情節輕微，且他為家中經濟支柱，家母患有心臟病，家姊患有精神障礙，均需由他定期開車接送醫院回診，希望法院能撤銷檢方的執行指揮，讓他繳納易科罰金結案。

台中地院法官檢視台中地檢署在吳男到案時之陳述意見，檢察官提及吳男於5年內3度酒駕，不知自我警惕，只為貪杯而不顧用路人與自己的生命財產安全；但法官認為，吳男並非直接飲酒，檢方以貪杯認為吳男不知警惕有違誤，故撤銷檢方不讓吳男易科罰金的處分，交由檢方再行妥適指揮執行。可上訴。

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