台19線96公里嘉義縣義竹鄉路段昨晚間7點多發生一起機車自撞護欄車禍，死者慘遭割喉。（布袋分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

台19線96公里嘉義縣義竹鄉路段昨晚間7點多發生一起機車自撞護欄車禍，死者慘遭割喉。（布袋分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

台19線96公里嘉義縣義竹鄉路段昨晚間7點多發生一起機車自撞護欄車禍，年約60歲的陳姓機車騎士因撞到護欄尖銳處，喉嚨撕裂傷長達20公分，大量出血，經急救後宣告不治，事後發現死者有酒精反應，警方不排除是酒駕釀禍。

嘉義縣消防局昨晚7點44分接獲民眾報案，指義竹鄉台19線96公里附近發生車禍事故，派遣義竹救護車前往，抵達現場回報為1名年約60歲男性機車騎士，疑似自撞護欄，現場喉嚨處大面積撕裂傷、右大腿及右小腿開放性骨折，已無呼吸心跳，立即給予相關急救處置，並送嘉義長庚醫院救治。

陳姓男子傷勢嚴重，長庚醫療團召集外科團隊返院加入急救行列，因騎士脖子撕裂傷長達20公分，幾近斷喉、狂噴血，急救到晚上近10點宣告不治。

轄區布袋分局表示，事發地點附近沒有監視器，因死者是台南學甲人，疑似返家途中，不慎自撞護欄，事後也死者體內驗出有酒精反應。

警消到場時，護欄上還掛著疑似死者的人肉組織，警方說，因護欄包括反光鏡等部位有些鋒利的尖角，可能是撞擊力道大，有戴安全帽的死者剛好撞上尖銳處，傷勢才會如此嚴重。

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