新北三重1名54歲胡姓男子今（10）酒後駕車被長泰派出所警員劉彥邦攔查，胡男一路拒檢並連闖紅燈，最後困在車陣中仍不願開門，警員最後索性拿警棍猛砸車窗，車窗被砸破大洞，胡男才狼狽下車，事後酒測值高達0.71mg/l，影片曝光網友紛紛大喊「神勇的警察」、「就是要硬起來」、「這樣就對了」。

臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」有網友曝光事發影片，只見該員警在路邊不斷敲擊車窗，車窗後來被當場砸破，男車主還一度欲發動車子往前，最後才下車接受盤查，並不斷向員警解釋情形，全程被一旁民眾錄下，網友紛紛留言「神勇的警察」、「台灣需要更多這種有能力的警察」、「就是要硬起來」、「這樣就對了」、「玻璃被敲破才要下車？何必呢」、「不管前因後果，先給推」。

男子酒後駕車被警員攔查，竟一路拒檢並連闖紅燈，最後困在車陣中仍不願開門，警員最後索性拿警棍猛砸車窗，車窗被砸破大洞，他才狼狽下車。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

據ETtoday報導，該名54歲胡姓男車主中秋節與友人在三重喝醉後開車，晚間6點多被長泰所警員劉彥邦發現並攔查，胡男並不願配合併連闖2個路口，最後因紅綠燈受困在車陣中，才被員警逮到，但他仍不願開車門下車且試圖繼續移動車，員警最後決定敲破車窗，胡男才狼狽地下車。

事後胡男酒測值為0.71mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦，另外他闖紅燈、不服稽查取締逃逸也將被開罰，車窗損壞更須由他自行承擔。