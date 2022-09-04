日前大陸湖南省婁底市發生一起車禍意外，駕駛BMW的蕭姓女子行經途中，不慎撞倒1名騎著電動自行車的謝姓女子，然而，撞到人的蕭女不僅沒停車，還拖行著衣服被卡住的謝女逾1公里，導致謝女全身衣物破爛，甚至謝女臉部朝下磨地，直到蕭女被警察攔下後，慘趴在地上的謝女才獲救，蕭女酒測超標也被移送警局。

綜合大陸媒體報導，大陸湖南省婁底市(2)日晚間發生一起恐怖意外，有名28歲蕭姓女子駕駛的BMW晚間11時許，在婁星區吉星路一帶由南往北行駛，豈料，不慎撞倒1名36歲騎著電動自行車的謝姓女子，蕭女撞到人後，不僅沒有停車查看，反倒是開車加速離開事故現場。

然而，被撞的謝女，其衣服卡在BMW左前方，被蕭女開的BMW車拖行逾1公里，執行交通的警察發現將蕭女攔停下來，然而，謝女遭拖行期間，其臉部朝下摩擦地面，身上的衣物也被磨到破爛，趴在地上等待救援。

開車撞人的蕭女被攔下後，竟然拒絕下車，也一度拒酒測，甚至還打算撥電話求救；蕭女下車後，面對交通警察的斥責，看著被拖行的謝女，仍然表現淡定，毫不關心謝女受傷情況。

最後蕭女經警方酒測，其酒測值超出法定限度，而遭拖行的謝女在醫院的急救之下，暫時無生命危險，但謝女臉部皮膚紅腫磨破皮，且下肢也被磨破一層皮；有律師接受訪問也指出，蕭女涉犯交通肇事罪，加上逃逸，可被判3年以下有期徒刑或拘役。不過律師也提到，在交通事故肇事後逃逸或存在其他特別惡劣情形，違者可被處以3年以上至7年以下有期徒刑。

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