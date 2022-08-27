孩童在路邊玩耍時千萬要注意安全！北京警方日前在微博上傳一段影片，提醒家長「孩子真不能放養！」畫面中可見有2名男童蹲在路邊玩耍，沒想到一輛白色休旅車行駛經過時沒有發現，將其中一人捲到車底拖行，所幸男童奇蹟保住性命。

根據影片顯示，事件發生於本月18日下午，當時2名男童正在家門口前的馬路上玩耍，其中1名男童看見白色休旅車左轉駛入巷口後急忙跑開，獨留另1名男童因為背對蹲坐在馬路上毫無察覺，直接被捲進車底。

女駕駛肇事當下並未馬上停車，導致男童頭部卡在後輪前方，被車子一路拖行，地上也刮出一段長長的痕跡。男童家屬這才驚覺車禍發生，急忙衝上前要駕駛停車，幸運的是男童雖然頭部受傷濺血，但並沒有生命危險。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「我的媽呀！為什麼都已經壓到東西了還要開那麼遠啊」、「太心疼了」、「這真是按在地上摩擦」、「看著真揪心」、「兩小孩這麼小也任由他們自己在門口玩，家長也真是的」。