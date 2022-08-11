正常青少年約有20顆牙齒，成人加上智齒則有32顆。印度一名7歲男童因為牙痛就醫，竟發現他的口腔內藏有526顆牙齒，是一般成人的26倍，也比擁有300顆牙齒的大白鯊還多，因此被醫護稱作「大白鯊男孩」，所幸醫療團隊透過拔牙手術，成功拔除多餘的牙齒，目前男童的牙齒數量已恢復正常。

Doctors extracted a record number of 526 teeth inside a seven-year-old boy's mouth in Chennai, India. More photos: https://t.co/vPjRaSEOAC 📷 P. Ravikumar pic.twitter.com/JE2XewnTCG — Reuters Pictures (@reuterspictures) August 2, 2019

根據《每日星報》報導，2019年一名年僅7歲的印度男童拉文德蘭（Ravindran），被發現口腔內長滿密密麻麻的牙齒，讓醫護人員全都嚇一大跳。新聞曝光後，印度欽奈牙科學院願意出手幫助男童，替他進行拔牙手術，耗費數小時拔出共526顆牙齒，比擁有300顆牙齒的大白鯊還要多，如今拉文德蘭只剩下21顆牙齒。

牙醫羅曼尼（Pratibha Ramani）表示，拉文德蘭的數百顆牙齒並不是全長在牙齦上，大部分都藏在口中一顆肉囊內長達4年，且牙齒的尺寸各異，從0.1毫米到3毫米都有，大的比一般牙齒還大，小的又只有米粒般大小。

然而儘管拉文德蘭有著異於常人的牙齒數量，卻沒有覺得很痛苦，唯一的困擾就是其中一側的牙齒沒有長出來，偶爾會感到疼痛；除此之外，牙醫診斷他患有「複合性牙瘤（compound composite odontoma）」，但仍不清楚形成的原因。

過去菲律賓也有一位「大白鯊男孩」，2歲時他就長出50顆牙齒，5歲時更擁有150多顆，礙於家庭經濟狀況，男童一直沒有就醫檢查，直到9歲他已經長出300顆牙齒，嚴重影響到說話和吃飯，父母才急忙帶他到醫院就診，經過9次拔牙手術，才讓他恢復正常人的牙齒數量。