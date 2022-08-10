蔡佩軒9日舉辦「星空計畫」記者會，公布將推出5首單曲、5集Vlog，還有專場音樂會。她一改過去的文藝公主風造型，以細肩帶深V造型亮相，突破過去尺度，吸引大家目光，事實上曾飽受異位性皮膚炎之苦的她，先前獨自赴日求醫，在當地居住2個月，粗估一共花20萬元，她撐過煎熬的全裸高溫磁石浴療法，以及忍受層層抺藥包成「木乃伊」後，讓她得以更有自信展露健康又性感的一面。

她分享先前受異位性皮膚炎之苦，有一段時間皮膚狀態無法在鏡頭前曝光，嚴重時經常甚至抓到破皮、流血，後來經朋友推薦她一位在日本的醫生，便下定決心獨自一人赴日求醫，她說：「一個人自己出國，第一次要到日本高知的鄉間，沒有中文也沒有英文，要搭飛機、火車、巴士，一直迷路。」沒想到真正難熬的還在後頭，兩個禮拜療程中，每天都要全裸埋在高溫的磁石裡長達10-15分鐘，之後還要全身抹上藥，再用紗布包得像個木乃伊一樣維持一整天，整個療程天天都必需再來一次，十分辛苦。

她說：「前一個禮拜真的非常痛苦，埋在磁石中真的會熱到頭暈，但覺得已經開始了，就要相信這個療程，所以沒有放棄。」最後苦盡甘來，皮膚得到很大的改善，她也坦承說：「皮膚不好的時候，對比較露的衣服會抗拒。」

她在記者會上，身穿性感白色洋裝，透露未來願意挑戰背部全裸，外型亮眼的她，單身4年，現在有曖昧對象？她語保留說，目前有認識圈外的男生，還在多多認識階段，是由共同朋友介紹的，她直誇對方脾氣很好、溫和，而她是藥學系畢業，對方則是從事醫療行業，2人很有共同話題，她笑說：「我很忙的時候，個性是會焦慮，跟他現在相處沒有壓力。」