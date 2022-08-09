英國一名59歲婦人為了愛美，不惜花大錢接受皮膚緊緻療程，不料療程結束後，雙下巴不但沒有消除，還出現大面積的黑色斑點狀疤痕，讓她情緒崩潰，直呼自己「活像隻老母雞」。
根據《太陽報》報導，家住英國漢普郡（Hampshire）的59歲婦人鮑曼（Jayne Bowman）為了擺脫惱人的雙下巴，花了500英鎊（約新台幣1.8萬）接受皮膚緊緻療程，想讓下巴皮膚不再鬆垮垮，不料當療程結束後，她的雙下巴不但沒有消除，皮膚也沒有達到緊緻效果，反而留下數百個黑色斑點，面積從胸口、下巴乃至整個脖子都留下大片紅腫。
鮑曼崩潰表示，「這種拙劣的美容治療讓我很痛苦！」憤而找上治療師問責，但對方卻要她再繼續堅持下去，她只能在脖子上塗一層厚厚的乳液緩解灼燒感，並接受光療和微針等療程，試圖消除黑色斑點，無奈幾個月過去了依舊毫無任何改善。鮑曼說，這些可怕的疤痕已經嚴重影響到她的生活，她甚至自卑到不敢出門，就連她向治療師要求提供療程細節以便申請保險時，對方還推托表示「不記得了」，不負責任的態度讓她十分憤怒。
報導指出，近年來類似的非侵入性治療方式在英國很受歡迎，不過市面上卻有許多未註冊的美容師，擅自使用未經許可的雷射、填充劑和肉毒桿菌等進行治療，以至於相關糾紛層出不窮。
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