國民黨新竹市長參選人林耕仁11日持續在東區埔頂里掃街，針對沈慧虹質疑他的輕軌立場，林耕仁表示，當初市府沒有可行性評估，視輕軌如兒戲，他強調，輕軌與改善公車系統應同時並進，先培養搭乘大眾運輸的模式，才是符合城市需求的大眾運輸計畫。

林耕仁11日在市議員張祖琰、議員參選人張文興及埔頂里長彭江陪同下，徒步拜訪里民，隨後到埔頂慈雲庵参拜，為民祈福。林耕仁說，市民就是他最大後盾，會走遍新竹大小巷弄，用行動和理念爭取認同。

針對沈慧虹質疑他在輕軌的立場，林耕仁說，前市長林智堅提輕軌，中央負擔120億元、地方自籌達180億，如此重大建設卻無人口變化、預估運量、自償比率等完整可行性評估，「簡直視輕軌如兒戲」。

林耕仁反對未經完整可行性評估的輕軌，更反對把「蓋輕軌當成解決交通的唯一解方」，他說與新竹縣長楊文科提出的輕軌合作，除先期規劃和人口運量等評估，更要與改善公車系統同時並進，先培養搭乘大眾運輸的模式。

至於蔡英文總統昨下令挺林智堅，林耕仁則說，台大認定林智堅抄襲，但蔡總統一意孤行站在台大專業的對立面，「為了林智堅，連自己的母校都可以質疑」，他也指出，到底是總統支持林智堅的公信力比較高，還是台大的公信力比較高，答案不言自明。

昨日林耕仁也出席市議會「棒球場改善監督小組」會勘，他指市府以及廠商艾奕康有僅口頭說明部分缺失改善，無書面資料，因此他要求市府彙整建議，需確實改善球員工會列的27項缺失。另外，他也要求所有驗收納入專家、球員工會意見，確保安全性符合標準。

林耕仁說，竹市今年確定沒有棒球賽，市民和球迷都很失望，新竹棒球場只打了2場，球員林哲瑄整季也報銷，他說球場未驗收就開打犧牲了太多，「落跑二人組」責無旁貸，但蔡英文總統還力挺林智堅，強調「新竹脫胎換骨」，實在讓人無法認同。