台灣民意基金會針對民進黨桃園市長參選人林智堅陷入碩士論文抄襲風波，今發表最新民調，如果台大確認論文抄襲，應不應退選？結果顯示，4成8認為林應退選，其中桃園市，6成2認為應退選，20到24歲，更高達7成2認為應該退選。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這代表一個政治風暴已經成形。

林智堅論文被台大倫學會認定為抄襲後，是否該退出桃園市長選舉，最新民調顯示，48％認為應退選，28.3％ 認為不應該，16.1％沒意見，7.6％沒意見、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息就是，當台大確定林智堅碩士論文抄襲時，台灣民意一面倒認為，林智堅應退選。

進一步分析，從年齡層來看，每一個年齡層都呈現多數人認為林智堅應該退選， 他說，其中以 20到24歲社會新鮮人最凸顯，7成2認為應該退選，2成4認為不應該，40到59歲青壯年族群也有過半數人有同感。

從教育背景看，他說，高中／高職以上選民，包含專科、大學及以上教育程度者，都呈現過半數認為林智堅應退選，初中／國中及以下教育程度者，則呈現多數不認為應該退選。

游盈隆表示，大學及以上教育程度者中，5成8認為林智堅應退 選，2成7不認為；政黨支持角度看，民進黨支持者中，2成8認為應退選，5成6不認為，但國民黨，8成1認為應退選，8.9％不認為；民眾黨6成7認為應退選，2成5不認為；時代力量6成3認為應退選，2成3不認為；台灣基進支3成3認為應該，4成5不認為；而中性選民中，4成4認為應退選，1成4不認為。

從6都16縣市中，他說，每一個區域都呈現多數人認為林智堅應退 選，如果台大確認他論文抄襲，包括民進黨大本營台南市和高雄 市；其中最值得注意的是桃園市，6成2認為應退選，2成不認為。

游盈隆表示，必須指出的是，對於全國性樣本中部分樣本的推論，樣本誤差可能會擴大到正負 8.5 個百分點。

本次調查訪問期間是2022年8月 8-9二天，以全國為範圍的20歲以上，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1035人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.05個百分點。