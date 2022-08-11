國民黨桃園市長參選人張善政（右）與謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋。（圖／取自謝克洋臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅，遭台大認證論文嚴重抄襲並建議撤銷碩士學位，但身兼民進黨黨主席的總統蔡英文仍表態挺堅，引發輿論批評。被稱為「抓堅高手」的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋直言，若「換堅」將會影響到台北市長選情，故蔡為了陳時中，無論如何也會讓林參選到底。

謝克洋昨（10）日在臉書發文表示，或許有些人不理解，為什麼民進黨沒有要換堅，他認為是因為換堅等於挑戰蔡英文的判斷，因此沒人敢真的提出這個要求。

由於這次民進黨直轄市的提名都是由蔡英文一把抓，謝克洋指出，此次選戰可說是英系保衛戰，只要選得漂亮就能延續在黨內的勢力，就算林智堅被打趴、桃園失守，那也是折損現任桃園市長鄭文燦2024年參選總統的能量。

但要是換掉林智堅的話，謝克洋認為，有可能影響民進黨在台北市的選情，這次台北市是綠營自陳水扁後最有可能勝選的一次，怎麼樣也要把握這個機會，因此林還是會參選到底，再加上綠營相信鄭文燦這8年的經營，因此只要固守基本盤再加上鄭的勢力就能夠勝選。

對此，謝克洋痛批，綠營這樣硬拗到底的做法，完全是把桃園市民當成了死忠綠營的支持者，桃園市民的眼睛是雪亮的，絕對會在年底的選舉用選票告訴他們：「你們做錯了！」