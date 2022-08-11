新竹市長藍綠白三腳督選情受關注，網友昨晚在臉書「新竹市爆料公社」社團貼出影片，民眾黨新竹市長參選人高虹安與國民黨籍前市長許明財在餐會逐桌敬茶，「藍白合體」和疑似違反防疫規定引發關注。市府衛生局今早指出，將蒐集相關事證依規辦理，若有違規將開罰。

網友在臉書社團貼出的影片中，可看到許明財在一場餐會上帶著高虹安、議員參選人許登淇逐桌敬茶致意，還和民眾一起合照喊讚，網友也在留言寫下「許明財市長加入高虹安陣營？」引發熱議。

市府衛生局11日表示，依目前中央流行疫情指揮中心規定，餐飲場所需嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品，且宴席不得逐桌敬酒敬茶。

衛生局表示，將蒐集相關事證依規辦理，依據相關事證認定，倘有違反規定者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條第1項規定處辦，開罰新台幣3000至1萬5000元。

針對違反防疫規定，高虹安11日早回應，防疫雖逐漸解封，但規定就應遵守，當時未注意到防疫措施，確有疏失，願接受衛生局依規定處罰，未來會檢討強化相關措施，她也再次謝謝全國防疫人員的努力，並謝謝各界指教。