民進黨召開澎湖、新竹、連江縣長提名記者會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，距離年底選舉不到4個月，民進黨的21位「會做事戰隊」已經全部就位。大家要一起實現，「顧家鄉，拚未來」的承諾，在變動的局勢之中，穩健地帶領城市進步、帶領台灣發展。

蔡英文強調，過去一週，中共在台灣周邊軍事演習，深刻地體認到，正常的生活不會從天下掉下來，民主自由必須靠自己捍衛。離島的安全，就是台灣的安全。面對快速變動的區域安全情勢，需要堅定又勇敢的縣市首長，在台灣的最前線、民主的最前線守護國家安全。

這場「顧家鄉拼未來」這場提名記者會，新竹縣長提名人周江杰、連江縣長提名人李問、澎湖縣長提名人陳光復皆出席。

蔡英文致詞指出，面對後疫情的經濟復甦，大家也需要穩健又踏實的縣市首長，善用離島豐富的天然資源，帶動地方發展，為鄉親帶來更多的繁榮。

她說，民進黨身為執政黨，有責任和義務為離島地區，提名最好的候選人。李問是實實在在，捲起袖子投入地方耕耘的年輕世代，用創意，活化當地文史資產，吸引國內外觀光客造訪；也用豐富的國際觀，在地方創辦英語教室，為當地的小朋友，開啟連結世界的一扇窗。

她說，過去這幾年來，李問的投入，讓外界看到馬祖的美好，也讓馬祖展現自己的價值。實現「越在地，越國際」的理念。

她強調，這次是民進黨第一次提名連江縣縣長候選人，就要提名最好、最優秀的李問，讓李問翻轉連江，為國境最前線創造繁榮、守護安全。

她說，澎湖是台灣最大離島，在陳光復縣長任內，有政績也有口碑，拚經濟也拚社福，把老的小的都顧好。推出國小營養午餐免費，並且成立40處社區關懷據點，為獨居長輩送餐；對於到台灣本島唸書的學生，也補助往返機票，讓年輕人可以常常回澎湖探望長輩。

她說，陳光復不只有經驗、有歷練，更有一顆為澎湖服務的心，再搭配民進黨澎湖在地的立委楊曜，一定可以強強相加，整合地方和中央的資源，讓鄉親幸福。

她表示，除了離島的安全，還有一個地方，不只關係到台灣的安全，更攸關全球供應鏈的安全，就是竹科所在地之一的新竹縣。她說，過去這幾年受到疫情的影響，全球經濟都在衰退，台灣之所以能在逆境之中穩健成長，除了全民團結，就是高科技「護國群山」。

她說，現在，世界在變化、供應鏈在重組，台灣需要不一樣的縣市首長，用創新的思維，為地方擘劃前景。

周江杰跟李問一樣，都是民進黨傑出的年輕世代。他年輕有活力，是新竹縣發展最需要的動力；他在地有經驗，客家子弟，又擔任過議員，最了解縣民的需求。年輕有經驗，是新竹縣最需要的城市領導者。

過去這幾年，周江杰擔任民進黨客家部主任，仍不忘積極參與科技產業、地方創生的討論，他有滿滿的熱情、明確清晰的藍圖，再結合原本民進黨在新竹市執政下，激發出的能量，一定能加速新竹的發展。

蔡英文表示，自己對周江杰有信心，他一定能深耕地方，讓新竹縣成為世界的新竹。

接下來這幾個月，民進黨所有候選人、黨公職，都要全力以赴，爭取人民最大的支持，所有台灣隊都要站出來，讓會做事的人出來服務、承擔大局，更要一起努力，一起團結守護台灣，團結邁向勝選。