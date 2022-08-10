「拒絕抄人堅、拒絕硬拗堅！」桃園市議會國民黨團10日再開記者會，痛批民進黨桃園市長參選人林智堅，論文抄襲被下架、碩士學位被拔除，至今還硬凹，不見悔意，堪稱最壞示範，諷刺他參選到底是因「當選當市長、落選當部長」，小英男孩一樣有官位，強調年底選舉考驗市民智商，呼籲市民用選票下架林智堅。

「到底誰冤枉誰？」桃園市議會國民黨團總召徐其萬說，林智堅遭台大取消碩士資格，至今還在喊冤，直指台大是頂尖學府，學倫會決議也是仔細審閱過，3度通知林到場說明，給他機會卻不把握，事後說冤枉，還放話說台大侮辱他，已經是政治凌駕學術。

徐其萬說，桃園是全國第六都，首長誠信最重要，但至今看不到林智堅道歉，相信市民有智慧、理智，拒絕不誠信的林智堅擔任市長，也要林智堅別再硬拗，要有擔當勇於承認錯誤，否則會被市民唾棄，再度喊話要林智堅公開向市民道歉，退出桃園市長選舉。

「難道民進黨在桃園找不到品格比林智堅更好、條件比他優秀的候選人嗎？真悲哀！」徐玉樹也說，林智堅仍在硬拗不承認錯誤，還批台大政治打壓，令人覺得可恥，直指民進黨最害怕就是「換堅」，換了就代表確實抄襲，按照輿論氛圍肯定沿路挨打，民進黨騎虎難下，但不管換不換「抄人堅」，認錯還是能夠接受，死不認錯對民進黨全台選情都會造成影響，黨內和年輕人也不會埋單，強調桃園是國門之都，各項建設未來發展都很重要，希望未來市長品格、誠信各方面都具備。

議員黃敬平說，一早陪國民黨桃園市長參選人張善政到中壢拜票，民眾都反映誠信比學歷更重要，藍綠參選人相比，寧可選擇有誠信、老實可靠的張善政，服務民眾，對林智堅處理態度不滿。

黃敬平說，從林智堅和民進黨昨天說明可知，台大碩士學位能否保留不在考量範圍，不管有沒有碩士學歷、不管學位有無被撤銷、不管論文是否被下架，還是會參選到底，沒有歉意也沒有想好好處理，只想著繼續欺騙選民參選下去，民進黨仍是「全黨救一人」，痛批小英男孩「當選當市長、落選當部長」，一樣有官位，差別只在中央大官還是地方大官。

「這時候換堅倒一片，不換堅一片倒」，黃敬平諷刺民進黨已騎虎難下，但林智堅當選與否已經成為2022年地方縣市公職人員選舉指標，檢驗桃園市民主發展進程和桃園市民智商程度，以及市民能否接受道德無下陷的「恥度」，因此要向市民喊話，仔細比較所有參選人，是否要縱容讓沒有道德觀感和沒有羞恥心的人當選市長來領導。

「看到這種參選人快吐血，抓『堅』了還不道歉！」議員朱珍瑤說，自己在地方主打教育，如何說服這種參選人可以當人民標竿，難道要小孩子學習林的行為？強調政治人物道德操守要比別人高，不只要道歉、更要退選，這是有教育意義的，影響的人無法估計，站在教育立場，「退選、道歉缺一不可！」議員陳美梅也說，相信桃園選民有智慧，桃園首長影響大，呼籲要主動退選、公開道歉。