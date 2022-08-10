針對國民黨新竹市長參選人林耕仁拜訪新竹縣長楊文科，將攜手打造「大新竹生活圈」並推動輕軌建設，民進黨新竹市長參選人沈慧虹10日強調，她擔任副市長期間，就積極推動大新竹合併升格與輕軌，反觀林耕仁，過去曾大力批評輕軌，是選前反對、選後轉彎。

沈慧虹指出，新竹輕軌歷經4任市長都無法實現，林耕仁長期擔任議員，一定清楚直到前市長林智堅與她積極爭取推動，現在終於是新竹市最接近輕軌實現的1次。

沈慧虹也表示，林耕仁卻在2017年大動作批評新竹輕軌，還說「輕軌，清清楚楚有鬼」，沈慧虹也引述媒體報導說，林耕仁曾說，輕軌捷運是過去時代的東西，10年後會被無人車取代，林智堅不應該爭取這種十幾年後就被淘汰的東西。

她說，很不解，何以林耕仁的立場如此大轉彎，質疑市政規畫可以交給既無想法、又無遠見的人嗎？

沈慧虹強調，除了輕軌建設，林耕仁也杯葛大新竹合併升格的修法，如今選舉到了，輕軌建設與大新竹都轉身成為林耕仁口中的共識與努力，更看出林耕仁完全沒有中心思想，也沒有交通專業，只會見風轉舵、收割政見。