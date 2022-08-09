大陸央視新聞用戶端9日報導，美伊恢復伊核問題全面協議履約談判時隔5個月後，近日在維也納重啟。中國談判代表、中國常駐維也納聯合國代表王群8日表示，當前，談判面臨寶貴的機遇，希望美方立即做出政治決斷，推動談判早日達成協議。

王群指出，此次復談重啟充分說明，堅持透過對話談判彌合分歧是唯一正確出路。經過談判各方一年多來的不懈努力，達成恢復履約協定的前景已近在眼前。但這一機遇如不善加把握，將會稍縱即逝。希望各方把握當前的機會視窗，採取靈活務實態度，尊重彼此關切和利益，營造良好氛圍，以一攬子方式創造性解決個別談判未決問題，一鼓作氣推動談判圓滿收官。

王群認為，美國近來多次升高對伊朗的威脅調門，還對包括中方在內的多家實體施加新的制裁，其所作所為無助於推進談判，反而會導致局勢升級。美方作為當前伊核危機的始作俑者，理應認清形勢、展現誠意，放棄政治化行徑和在防擴散問題上的「雙重標準」做法，立即做出政治決斷，推動美伊恢復履約談判早日達成協議。

王群強調，中方一直建設性勸和促談，努力推動談判取得成果。但必須指出的是，這麼做的一個重要前提是自身合法權益得到保障，任何損害中方利益的圖謀都是不可接受的，任何國家都不應對此抱有不切實際的幻想。

王群最後表示，當前，百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期。中方建設性參與恢復履約談判，推動全面協議履約重回正軌，正是在踐行真正多邊主義的道路上邁出的堅定步伐，也是對構建人類命運共同體和新型國際關係的一次實踐探索。中方堅信，國際社會早已不是叢林世界，單邊主義逆歷史潮流而動，終將反噬其身；多邊主義才是應對全球挑戰的唯一可行方案。