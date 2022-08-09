台中市政府今天舉行線上市政會議，提到捷運綠線虧損時，市長盧秀燕表示，大眾運輸就像教育一樣，不能端看有沒有賺錢，而是必須投資的重要政策。民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻認為盧秀燕此評論是倒果為因，將捷運藍線路網卡關，及橘線、紫線及中長程路網推動延遲，扭曲成為市民著想的作為，對市民不誠實，非常不可取。

盧秀燕說，中捷綠線排除萬難去年通車，最近搭乘人次快要達到1000萬人次了，大眾運輸即使虧損也要做，就像教育一樣，不能端看他有沒有賺錢，是必須要投資的，提供人民食衣住行重要的政策。

盧秀燕指出，中捷上路遇到疫情，各縣市也都遇到這個狀況，有其他縣市的捷運一年虧50億，我們算是「小巫見大巫」，且疫情期間，也不會因為要追流量鼓勵大家要搭大眾運輸，但這些建設都是城市中必須要投資的，會繼續努力，希望中央趕快核定捷運藍線，市民朋友會更方便。

周永鴻表示，他過去質詢時就要求市府應誠實讓市民理解，中彰投生活圈400萬人才能撐起台中捷運路網，要扭轉捷運虧損需要儘速建置捷運路網，盧秀燕如果重視台中市大眾運輸投資，就應該加速捷運藍線開工，以及規畫機場捷運橘線和大平霧紫線，進而推動中長程捷運路網。

周永鴻批評，盧秀燕反其道而行，上任後更改捷運藍線路線導致規畫延宕，造成興建成本從981.49億暴增到1309.03億，至今仍無法開工，認為盧秀燕對建設延宕愛找理由，已經到了倒果為因的程度。