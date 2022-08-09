民進黨徵召周江杰參選新竹縣長，他說要打一場有誠意、誠懇及有意義的選戰。（羅浚濱攝）

國民黨爭取連任的新竹縣長楊文科，相信縣長選舉會是場高水準的選戰。（羅浚濱攝）

年底新竹縣長選舉，國民黨提名楊文科競選連任後，民進黨選對會8日確定徵召周江杰，宣告「禮讓」無黨籍竹北市長何淦銘破局，何直批民進黨「這樣玩我不對！」強調絕對參選到底！將形成三腳督的戰局。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方參選竹北市長，讓綠營找不到能與楊文科抗衡的縣長人選，何淦銘因已2任竹北市長，有意轉戰縣長，傳在內政部長徐國勇牽線下，可能比照2014年鄭永金模式，「禮讓」給何選縣長。

熟悉內情的綠營人士指何淦銘提出「禮讓不合作」，不為綠營鄉鎮市長和縣議員站台的說法，讓黨中央不能接受，無法合作就沒有謂的「破局」，也與市公所主秘郭漢選不選竹北市長的問題無關！

「用逼的實在很不爽！」何淦銘指郭漢章很早就決定要選市長，郭並不受他擺佈，要他勸退郭不選合理嗎？民進黨當初他和講的並沒有這個條件，「這樣玩我不對！」

「絕對選到底！」何淦銘說，每個政黨都有各自的想法，他會認真的打縣長選戰，沒錢也會選到底，就當「我是白目」，難道窮人就不能選舉嗎？

周江杰表示，選對會8日建議徵召他參選新竹縣長，讓他有機會挑戰這個艱困的任務，他對新竹縣政有更前瞻的做法，希望用一步一腳印，貼近13鄉鎮市的土地，打一場有誠意、誠懇及有意義的選戰，也希望競爭對手在縣政議題上提出新竹縣未來的看法，才是所有縣民之福。

「周江杰和何淦銘都是可敬的對手！」楊文科認為年底縣長選戰，應該不會用抹紅抹黑抹綠的方式來打，相信這會是場高水準的選戰。

強調他堅持「做對的事情」，一步一步努力的成果和績效，民眾都可以感受的到，也希望鄉親繼續支持他，把縣政藍圖完成。