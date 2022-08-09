台中六大幹線公車7月1日上路至今滿月，民進黨臺中市議員張家銨、蔡耀頡今天在台中市議會交通地政委員會共同提案，要求交通局評估將100路復興幹線公車延伸進烏日高鐵特區及開行捷運藍線延伸太平先導公車，培養捷運先期運量。交通局長葉昭甫回覆，會再評估。

張家銨表示，100路復興幹線公車上路後，交通局停駛行經烏日高鐵特區內的102路公車，高鐵特區只剩下245路公車，且100路復興幹線公車僅從臺中市區行駛至高鐵站，並未提供服務至高鐵特區，要求交通局立即評估將100路復興幹線公車直接延伸服務至烏日高鐵特區內的可行性。

議員蔡耀頡、張家銨共同提案，要求市府規畫幾300路臺灣大道幹線公車或其他行駛台灣大道公車專用道的公車路線向東延駛到太平區一江橋附近，並行駛台中捷運藍線太平延伸段的預定路線，作為藍線公車完整的先導公車案。張家銨表示，捷運藍線規畫延伸到太平地區，但目前仍無完整連結太平到台灣大道軸線的公車路線，不利於捷運運量培養。

交通局局長葉昭甫表示，議員希望六幹線公車延伸太平、烏日部分，會再研議，因幹線公車班距較密，尖峰時10分鐘就一班，延伸是否影響調度，且太平其實有很多公車路線，再加上去是否會運能過剩等，未來會針對地區特性，檢討公車路線是否需要加強，另，烏日102線裁撤後，民眾是否不清楚245路線或是運能不足，都會再加強宣導、評估是否增加班次。